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مرأة

باليورو وبعد الخصم .. تعرف على سعر فستان سيرين عبد النور في أحدث ظهور لها

الخميس 04/فبراير/2021 - 08:00 ص
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من احدث ظهور لها.

خطفت سيرين عبد النور الأنظار بإطلالة من اختيار الاستايلست سيدريك حداد، حيث ارتدت فستان طويل، بنقشة التايجر و اتسم التصميم بصيحة الكم الواحد التي تتصدر أحدث صيحات الموضة كما كشف الفستان عن ساقيها.

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حمل فستان سيرين عبد النور توقيع دار الأزياء العالمية  Alexandre Vauthier، وقد بلغ سعر التصميم 1639 يورو بينما بعد الخصم وصل إلي 655 يورو، وأنتعلت حذاء صيفي أنيق و ذا كعب عالي باللون الأسود.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت سيرين عبد النور على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة المتناسقة مع لون فستانها، فيما تزينت ببعض الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة.

باليورو وبعد الخصم .. تعرف على سعر فستان سيرين عبد النور في أحدث ظهور لها
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ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باليورو وبعد الخصم .. تعرف على سعر فستان سيرين عبد النور في أحدث ظهور لها

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