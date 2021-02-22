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محافظات

تهوية جيدة وتباعد وماسكات.. محافظ الشرقية يُصدر كتابا دوريا بشأن استكمال الدراسة

الإثنين 22/فبراير/2021 - 12:11 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي
أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الكتاب الدوري رقم ( 842 ) لسنة 2021، وجاء فيه أنه تنفيذًا لما جاء بالكتاب الدوري رقم 1/2021 الصادر من الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بشأن استكمال الدراسة والتقييم بعد 20/2 / ، 2021 وكتاب الدكتور نائب الوزير للتعليم الفني، بشأن إجراءات امتحانات الفصل الدراسي الأول بمدارس التعليم الفني للعام 2020 /2021 ، المتضمنين إجراء انعقاد الامتحانات للعام الدراسي 2020/2021 الفصل الدراسي الأول خلال الفترة من 27/ 2 /2021 حتى 11/ 3 /2021 ، لصفوف النقل مرحله التعليم الأساسي والصف الثالث الإعدادي والثانوي العام والثانوي الفني، يتم التشديد على مدير مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية التابعة لها بالتأكيد على عوده جميع المعلمين والعاملين بالمدارس للعمل طوال أيام الأسبوع خلال فترة الامتحانات من 27 فبراير حتى 11 مارس 2021 ، مع التأكيد على تطبيق كافه الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهه انتشار فيروس كورونا المستجد. 

أكد المحافظ على ضرورة متابعه تطهير وتعقيم المدارس بصفه يوميه والتهوية الجيدة بالفصول الدراسية والمكاتب الإدارية والأماكن المغلقة ومتابعه الالتزام بالتباعد الاجتماعي بالأماكن المغلقة وارتداء الكمامه( الماسكات الطبيه ) وكذلك وضع الملصقات واللافتات الإرشاديه للتوعية لمواجهه فيروس كورونا المستجد وطرق الوقايه منه بالمدارس.
شدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات القرويه بالتنسيق مع مديري الإدارات التعليميه لتقديم الدعم والتعاون اللازم لتوفير الهدوء والإنضباط حول وداخل المدارس وإزاله أيه إشغالات ورفع الأكشاك بجوار المدارس ، مؤكدًا على مسئولي شركتي الكهرباء و مياه الشرب والصرف الصحي ضمان إستمرار المرافق (كهرباء ومياه) أثناء الإمتحانات.
كما قرر المحافظ أن يتم العمل بالمدارس من يوم السبت وحتى الخميس إسبوعيا بواقع 6 أيام إعتبارًا من بدء الفصل الدراسي الثاني في 13 مارس 2021 على أن يتم منح المعلمين والعاملين بالمدرسه يوم راحه بدل السبت.
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