ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مزاعم جديدة .. مصادر تركية: اليونان تقوم بمناورات بحرية في مياهنا الاقليمية

الإثنين 22/فبراير/2021 - 01:21 م
مقاتلات الرافال الفرنسية
مقاتلات الرافال الفرنسية
Advertisements
قسم الخارجي

على مدار عام، زادت التوترات في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، بفعل التدخل التركي والتعدي على المياه التابعة لليونان وقبرص، لكن اليوم، زعمت مصادر عسكرية تركية، بأن اليونان هي من تصعد، بسبب قيامها بأنشطة في بحر إيجه، وفق ماذكرت وسائل إعلام تركية.

 

وزعمت المصادر التركية، أن اليونان تقوم بأنشطة تعمل على تأزيم الأمور، وتتمثل في مناورات بحرية ومهام بالغواصات.


وقالت المصادر، إن اليونان أجرت منذ 25 يناير مناورات البرق-21، بمشاركة 20 سفينة، وعدد كبير من العناصر الجوية في منطقة شملت المياه الدولية بشمال جزيرة إسكيري.

 

وعبرت المصادر التركية عن استيائها، قائلة إن اليونان أطلقت إخطارات في 10 فبراير إلى 17 فبراير الجاري، تحذر فيها السفن من التواجد حول غواصاتها، في جزر : بوزبابا، وسيماديريك، وليمني، وطاشوز، وميديلي، وصاقز، وإيبسارا، وأهيكيريا، وسيسام.

 

وادعى المسئولون الأتراك، إنهم يتحلون بالصبر أمام الإستفزازات اليونانية، مقابل أن تتحلى اليونان بمثل موقفهم وأن تتخلى عن موقفها غير القابل للتفاهم والأعمال والخطابات التي من شأنها تصعيد التوتر، وتبذل جهودا لحل المشاكل عن طريق الحوار والمفاوضات وفق نهج صادق، وفق ما عبرت المصادر التركية.

 

وسبق أن وقعت أثينا  مع باريس عقدا بقيمة 2,5 مليار يورو لشراء 18 طائرة مقاتلة من طراز "رافال"، في مواجهة التوتر المتزايد مع أنقرة.

 

وتعثرت خطط استئناف المحادثات العام الماضي بسبب إرسال تركيا لسفينة مسح في منطقة متنازع عليها في شرق المتوسط.

 

وفي الأشهر الأخيرة، أظهرت فرنسا بشكل واضح دعمها لأثينا وأرسلت خلال الصيف الماضي طائرات رافال وسفنا حربية في مواجهة نشر سفن عسكرية واستكشافية تركية في المنطقة التي تطالب اليونان بالسيادة عليها.

 

ووصف قادة الاتحاد الأوروبي في ديسمبر الماضي سلوك تركيا بأنه "غير قانوني وعدائي"، وهددوا بفرض عقوبات على تركيا، وهو ما عملت له أنقرة حسابًا وتراجعت بسفن تنقيبها، وهدأت من حدة خطابها الحماسي، وقال غير مسئول تركي بمن فيهم الرئيس التركي رجب أردوغان، إن توجههم نحو أوروبا استراتيجي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

حرب الجواسيس.. اليونان توقع بخلية مخابراتية تركية على أراضيها

تحرك عسكري جديد .. تركيا تشعل التوتر مع اليونان في شرق المتوسط

اصطدام سفينتين تركية ويونانية في بحر إيجه

وسط قلق تركي.. السعودية تدفع بأقوى مقاتلاتها في مناورات عسكرية مع اليونان

بمشاركة مقاتلات F-16 وقاذفات B-52.. القوات الجوية السعودية والأمريكية تجري تمرينا ثنائيا

قبل يوم من تنصيب بايدن.. اليونان توجه صفعة قوية لـ تركيا

ترشيحاتنا

إلزم شركات المحمول بإخطار المستخدمين بأية خصومات تتم من رصيدهم

4.6 مليون جرعة.. الصحة: مطار القاهرة يستقبل شحنات كبيرة من لقاح سينوفارم

القادم أسوأ.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية في عدة مناطق

أخبار الرياضة.. عمرو الصفتي: محمد صلاح بيجري وخلاص.. طارق سليمان: ابني بيشحت ماتش فى الأهلي .. ورمضان صبحي يتصدر مواقع التواصل.. وميدو ينتقد الزمالك

نجم بيراميدز على رادار الزمالك

القرار خلال ساعات.. لوائح الكاف تدعم موقف الزمالك بشأن تأجيل موقعة بطل السنغال

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل 5 سيارات سيدان اقتصادية في الإمارات| صور

انتبه.. أعراض لـ فيروس كورونا لها عواقب وخيمة

سعر ومواصفات أفخم 5 سيارات دفع رباعي في الكويت .. صور