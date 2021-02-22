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ديني

نصائح أمين الفتوى لشخص يشكو من عدم الانتظام في الصلاة

الإثنين 22/فبراير/2021 - 02:10 م
صدى البلد
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عبد الرحمن محمد
التقطيع في الصلاة أو عدم الانتظام في الصلاة ،  أزمة يعاني منها البعض ، ومنهم من يبحث عن علاج جذري لها لأنه يشعر بالندم والإحباط لعدم الإنتظام في الصلاة والبعض الآخر ، والبعض يتمادى ولا يبالي . وفي هذا السياق ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول صاحبه : أصلي يانتظام فترة وأقطع فترة أخرى .. فماذا أفعل ؟ 

رد الدكتور أحمد ممدوح امين الفتوى بدار الإفتاء قائلا : استحضر عظمة الله في قلبك وحدث نفسك كيف أترك الوقوف بين يد الله عز وجل الذ بيده كل شيء ، وحدث نفسك بأن ترك الصلاة  من أكبر الكبائر ويجب عدم التفريط فيها مهما كانت الأسباب .

وأضاف أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر صفة دار الإلإتء للرد على أسئلة المتابعين حاول أن تؤدي الصلاء في موعدها فور سماع الأذان واجعل نفسك دائما متوضئا فالوضوء يجنبك الشيطان ووساوسه التي لها عامل أساسي في البعد عن الصلاة .

ونصح ممدوح السائل عليك انت تستشعر لذة الصلاة بخشوع وتدبر ، ولا تؤدها وكأنك تسد واجبا او تكليفا على عاتقك ، ولكن أدها بحب واشعر بلذتها لن تتركها ابدا ، وستجد نفسك تنتظر الصلاة بعد الصلاة وتتمنى لو أذن للفرض الذي يليه . 

فضل الصلاة في وقتها 

أكد مجمع البحوث الإسلامية ان النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الأعمال الى الله تعالى الصلاة لأول وقتها  ونصح العلماء بالمداومة على الذكر وبالتحديد الاستغفار والصلاة على النبي باستمرار لأنها تلين القلب وتجعله متعلق بالله دائما ، وطالما تعلقت بالله فلن تترك الصلاة مطلقا . 
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