سفاح الجيزة يفجر مفاجأة في قضية قتل نادين: كنت على علاقة غير شرعية معها.. ووالدتها تصرخ

عرضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الاثنين، عددًا من الفيديوهات أثناء محاكمة قذافي فراج المعروف بـ"سفاح الجيزة"، في اتهامه بقتل نادين، الطالبة بكلية الحقوق، شقيقة إحدى زوجاته، وجاء في إحدى الفيديوهات اعترافات تفصيلية يكشف فيها عن أنه كان على علاقة غير شرعية بالمجني عليها قبل قتلها.





وأثناء عرض الفيديو بقاعة المحكمة، واعترفات سفاح الجيزة بالعلاقة التى كانت تجمعه بـ"نادين"، ما إن سمعت والدت المجني عليها حديث المتهم، انهارت الأم أمام المحكمة، قائلةً "ده كدب وافترا على بنتي مكنش بينهم حاجة"، فيما قام رئيس الدائرة بطردها خارج القاعة لاستكمال الأحراز.

وفضت المحكمة، الأحراز المقدمة من قبل النيابة العامة، وهي عبارة عن مجموعة أسطوانات مدمجة تتضمن عدة مقاطع فيديو، يظهر فيها المتهم أثناء تجوله في أحد الشوارع، ويحمل في يده حقيبة، وبعض الفيديوهات يظهر خلالها أثناء ارتدائه النقاب".





كشفت تحقيقات شريف كامل، وكيل نيابة حوادث جنوب الجيزة، بإشراف المستشار يحيي فريد الزارع، المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة، عن أن المتهم قتل المجني عليها عمدًا مع سبق الإصرار والترصد؛ بعد أن عقد العزم على إزهاق روحها فأعد مخططا إجراميا بأن قام باستدراجها إلى شقته التي أعدها مسرحًا لجريمته، بزعم حل خلاف بينهما فقام باستدراجها والتخلص منها.





كان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أحال المتهم "قذافي فراج" إلى "محكمة الجنايات" في أربعة قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة -هم زوجته وسيدتان ورجل- مع سبق الإصرار خلال عامي ٢٠١٥، ٢٠١٧، وإخفائه جثاميهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.





وكانت النيابة العامة، أقامت الدليل قِبَل المتهم في القضايا الأربعة من شهادة سبعة عشر شاهدًا، واعترافات المتهم في التحقيقات، واستخراج رفات جثامين المجني عليهم من الأماكن المدفونة بها، وما ثبت بتقارير الصفة التشريحية لتلك الجثامين وتطابق البصمات الوراثية المأخوذة منها مع مثيلتها المأخوذة من ذوي المجني عليهم، وما ثبت بتقارير "الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية" بشأن فحص الآثار المرفوعة من أماكن استخراج الجثامين، فضلًا عن محاكاة المتهم لكيفية ارتكابه الوقائع الأربعة.