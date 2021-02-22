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منوعات

شاهد| أسد ينتزع حمارا وحشيا حديث الولادة من أم في ثوان

الإثنين 22/فبراير/2021 - 05:56 م
صدى البلد
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أحمد شريف

أظهرت لقطات مثيرة، لأسد  ينزع حمار وحشي حديث الولادة  من أمه  قبل أن يقتله وهو كان لايزال يحاول الوقوف على قدميه لأول مرة في حياتي التي لم يهنئ بها.


و إلتقط الفيديو المؤلم المصور المحترف ،مكينا وينتورث، خلال رحلته السفاري مع اسرته بأحد المحميات الطبيعية جنوب غرب كينيا.


وبحسب ما ورد بصحيفة "ديلي ميل"،  إلتقط المصور الأمريكي البالغ من العمر 30 عاما  فيديو الذي يصل مدته إلى 30 دقيقة، وهو على مقربة من الأسد بحوالي 100 قدم  قبل لحظات من نزعه الحمار الوحشي الصغير من رقابتها .


ويمكن رؤية عبر الفيديو المصور، أم الحمار الوحشي وهي تقف في وسط الحقل بجوار صغيرها حديث الولادة الذي كان يتقلب على الأرض ، وذلك قبل أن يباغته الأسد بشكل مفاجئ.


ويوضح المقطع أيضا الأسد المفترس وهو يقترب ببطء ودهاء نحو الحمار الصغير الذي كان يجاهد من أجل الوقوف على قدميه للمرة الأولى في حياته.


وفي هذه الأثناء، لم يقف الحمار سوى بضع دقائق قبل أن يباغته الأسد وينتزعه من رقابتها دون رحمة ليكون وليمته الثمينة التي زفر بها خلال مداهمته  الماكرة.

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