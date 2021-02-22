كيف تحمي نفسك من التهاب الجفن

يعد التهاب الجفن من الامور الشائعة جدا بين البشر خاصة خلال الفترات التى تسود فيها الرياح والعواصف والاتربة وتغير الفصول .. فما اسبابها ؟ وكيف تحمى نفسك منها؟





ووفقا لما جاء فى موقع " NHS" يسبب التهاب الجفن حيث تكون الجفون حمراء ومنتفخة وحكة يمكن علاجها عادة بغسل جفونك كل يوم، لا تكون الحالة خطيرة في العادة ، ولكنها قد تؤدي إلى مشاكل أخرى ، مثل جفاف العين ، والتكيسات والتهاب الملتحمة ، خاصة إذا لم يتم علاجها.





تحقق مما إذا كنت مصابًا بالتهاب الجفن و غالبًا ما تظهر أعراض التهاب الجفن وتذهب.





تشمل أعراض التهاب الجفن:

جفون مؤلمة

حكة في العيون

شعور شجاع في العيون

قشور أو قشور حول جذور الرموش

احمرار العيون أو الجفون

تلتصق الجفون ببعضها البعض في الصباح عند الاستيقاظ

العين مغلقة مع تقشر الجلد والقشور على طول الجفن والرموش.

إذا لم تكن متأكدًا من أنه التهاب الجفن

الأشياء التي يمكنك القيام بها لعلاج التهاب الجفن والوقاية منه

نظف جفونك مرة واحدة على الأقل يوميًا

استمر في تنظيف عينيك ، حتى لو اختفت الأعراض

لا ترتدي العدسات اللاصقة أثناء ظهور الأعراض

لا تستخدمي مكياج العيون ، وخاصة الكحل ، عندما يكون لديك أعراض





كيف تنظف عينيك

انقعي قطعة قماش نظيفة أو قطن في ماء دافئ وضعيه على عينك لمدة 10 دقائق.

قم بتدليك جفونك بلطف لمدة 30 ثانية.

نظف جفونك باستخدام قطعة قطن أو عود قطني. قد يكون من المفيد استخدام كمية صغيرة من شامبو الأطفال في الماء.

اسأل الصيدلي عن كيفية علاج التهاب الجفن

قد يقترح الصيدلي أشياء للمساعدة في الحفاظ على نظافة جفونك ، بما في ذلك:





ضمادات ومناديل للعين

قطرات للعين

ابحث عن صيدلية

نصيحة غير عاجلة:راجع طبيب عام إذا:

لا تتحسن أعراضك بعد أسابيع قليلة من تنظيف جفونك





علاج التهاب الجفن من طبيب عام

قد يقترح طبيبك كريمات أو قطرات من المضادات الحيوية. إذا لم تساعد هذه الأدوية بعد 6 أسابيع ، فقد يوصون بأقراص المضادات الحيوية.





ما الذي يسبب التهاب الجفن؟

الاصابة بنوع من البكتيريا التي تعيش على الجلد

حالة جلدية ، مثل التهاب الجلد التأتبي

لا يمكن أن ينتشر التهاب الجفن لأشخاص آخري





فى كل الاحوال من المهم الحصول على مساعدة من طبيب عام إذا كنت بحاجة إليها.



