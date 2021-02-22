28 فبراير.. سعد لمجرد يشوق متابعيه لـ كليب "الغادي وحدو"

شوق الفنان سعد لمجرد متابعيه، عن صدور كليب أغنيته الجديدة "الغادي وحدو"، يوم الأحد المقبل، الموافق 28 من فبراير الجاري.

ونشر سعد المجرد صورة من الكليب يرتدي فيها طقم باللون الفضي، مع نظارة شمس وكاب، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلق سعد لمجرد علي الصورة، كاتبًا: "كليب "الغادي وحدو" الأحد 28 فبراير".

يذكر أن آخر أعمال سعد لمجرد أغنية "نجيبك" وهى من كلمات محمد نوبال، ألحان محمود برحيل، ومن توزيع دى جى فان.





وتصدر كل من محمد رمضان وسعد لمجرد مؤشر البحث جوجل بعد إطلاق الفيديو كليب الذي يشهد أول تعاون بينهما من خلال أغنية "إنساى"، وهو من إخراج حسام الحسيني.

وكان سعد المجرد أعلن في وقت سابق عبر حسابه علي انستجرام عن أغنية تجمعه بمحمد رمضان وكتب: "أغنية الصيف إن شاء الله مع أخي محمد".