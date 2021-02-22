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سيارات

بعد طرحها في مصر.. أسعار ومواصفات جاك JS3 موديل 2021

الإثنين 22/فبراير/2021 - 08:34 م
جاك JS3 موديل 2021
جاك JS3 موديل 2021
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صبرى طلبه

تواصل الشركة الصينية جاك تألقها داخل الأسواق المصرية بالإصدار المطور من الأيقونة S3 لتحمل اسم JS3 ولكن بإطلالة 2021، وهي تنتمي إلى فئة السيارات الكروس اوفر، وتتوفر عبر فئة واحدة من التجهيزات TOP LINE، وتأتي النسخة الجديدة بتصميم خارجي مختلف يميزه المصابيح النحيفة، ومنظومة الشبكات الأمامية.


وزودت السيارة بمواصفات خاصة بالسلامة والأمان ومنها، فرامل مانعة للانغلاق ABS، ونظام التوزيع الإلكتروني EBD، وبرنامج متابعة ضغط الإطارات، ونظام المساعدة على صعود المرتفعات، ونظام الحماية ضد السرقة، ومنظومة الوسائد الهوائية و الستائر الجانبية.


كما تتوافر بها مستشعرات ركن خلفية، ومرايات جانبية كهربائية مدعومة بشرائط ضوئية، و كاميرا بانوراما 360 درجة، وقفل مركزي للأبواب والزجاج، ومثبت سرعة، وتكييف هواء أوتوماتيكي، وخاصية تدفئة المقعد الأمامي، وأحزمة أمان ثلاثية.


وتستمد جاك JS3 موديل 2021 قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، قادر على إنتاج قوة 118 حصان، عند 6000 دورة في الدقيقة، وعزم دوران يصل إلى 150 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء من طراز CVT.

 

ومن خلال هذه الإمكانات الفنية تستطيع السيارة أن تتسارع من النقطة 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، خلال مدة زمنية قدرها 11.5 ثانية، بينما تبلغ نسبة استهلاكها من الوقود نسبة 6.5 لتر، وذلك عندما تقطع مسافات تقدر بـ 100 كم.


وتحتوي جاك JS3 موديل 2021 على مقصورة داخلية تضم، مقود حركة قابل للإمالة و متعدد المهام، و شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعدد بلغ قياسها 10.25 بوصة، تدعم خاصية الاتصال الذكي Android Auto  و  Apple CarPlay، و فتحة سقف.


ويبلغ السعر الرسمي للسيارة جاك S3 موديل 2021 بقيمة 259.900 جنيه.

بعد طرحها في مصر.. أسعار ومواصفات جاك JS3 موديل 2021
بعد طرحها في مصر.. أسعار ومواصفات جاك JS3 موديل 2021
بعد طرحها في مصر.. أسعار ومواصفات جاك JS3 موديل 2021
بعد طرحها في مصر.. أسعار ومواصفات جاك JS3 موديل 2021
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