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رياضة

رئيس الاتحاد السكندري يتعرض لوعكة صحية بعد الهزيمة من أسوان

الإثنين 22/فبراير/2021 - 10:56 م
محمد مصيلحي رئيس
محمد مصيلحي رئيس نادي الأتحاد السكندري
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حسام الحارتي
تعرض محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري لوعكة صحية وارتفاع في ضغط الدم عقب هزيمة فريقه بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وانفعل محمد مصيلحي، بسبب الهزيمة المفاجئة لفريقه ليعاني من ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم. 

وطالب الأطباء من رئيس نادي الاتحاد السكندري تجنب الانفعال والراحة التامة لحين تماثل الشفاء.

وقدم محمد مصيلحي، دعما كبيرا للفريق الأول والجهاز الفني من أجل تحسن نتائجه والمنافسة على البطولات لإسعاد جماهير زعيم الثغر.

وحقق نادي أسوان فوزا مثيرا على نادي الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثامنة والمؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

بدأ اللقاء بضغط هجومي من قبل لاعبي نادي أسوان حيث تمكن عبد العزيز موسي من أحرز هدف تقدم أسوان في الدقيقة 2 من عمر المباراة عبر تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لتسكن شباك زعيم الثغر.

وتمكن لاعبو نادي الاتحاد السكندري من العودة سريعا والسيطرة على أحداث المباراة وإحراز هدف التعادل في الدقيقة "30"، عن طريق اللاعب رزاق سيسيه من خلال تمريرة رائعة من روماريو إلى رزاق سيسيه الذي انفرد بالمرمى وراوغ حارس مرمى أسوان بطريقة رائعة وسجل الكرة داخل الشباك.

وفي الدقيقة "77"، أحرز أحمد سالم صافي هدف أسوان الثاني في شباك الاتحاد السكندري  من خلال كرة مقوسة رائعة من الطرف الأيسر عن طريق عمرو الحلواني على رأس أحمد سالم صافي تصدى لها محمد صبحي حارس المرمى لكنها دخلت الشباك.

وعاد محمد أسامة في الدقيقة "83"، ليضع الهدف الثالث في شباك الاتحاد مستغلا خطأ دفاعيا لزعيم الثغر ليتمكن من تسجيل الكرة في الشباك .

وبهذا الفوز يتمكن أسوان من التواجد في المركز العاشر برصيد 17 نقطة بينما تواجد  الاتحاد السكندري في المركز الـ 11  برصيد "15 نقطة.

وخاض الاتحاد السكندري المباراة بتشكيل مكون :-
حراسة المرمى: محمد صبحي

الدفاع: السيد سالم _ محمود رزق _ داميون لوي _ عمار حمدي

الوسط: أحمد نبيل مانجا _ خالد الغندور _ كريم الديب

الهجوم: فوزي الحناوي _ رزاق سيسيه _ روماريو

بينما خاض أسوان المباراة بتشكيل مكون من:
عمر رضوان، أحمد سالم صافي، محمد جابر ميدو، محمود شبانة، عبد العزيز موسى، عمر الحلواني، أحمد خالد، محمد أسامة، أحمد الصغيري، سولمان منساه، عمر الداحي.
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