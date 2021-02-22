سفير مصر بـ كندا يشارك في مراسم افتتاح فرع جامعة رايرسون بالعاصمة الإدارية

شارك السفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى كندا عبر الفيديو كونفرانس اليوم في مراسم افتتاح فرع جامعة "رايرسون" الكندية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي عقدت بالقاهرة بحضور جمع غفير من أساتذة الجامعات والإعلاميين، والدكتور مجدي القاضي رئيس مجلس أمناء جامعة كندا- مصر، والسفير الكندي لدى القاهرة "لويس دوما"، بالإضافة الى رئيس جامعة رايرسون وعمداء عدد من الكليات بالجامعة الذي شاركو افتراضيا من كندا.





وأعرب السفير "أبو زيد" في كلمة له عن سعادته بافتتاح فرع الجامعة الكندية في قلب العاصمة الإدارية الجديدة، مشددًا على الاهتمام الذي يوليه السيد رئيس الجمهورية لتطوير قطاع التعليم وحرص سيادته على وضع مصر من جديد على الخارطة العالمية لمنظومة التعليم الجامعي، لاسيما من خلال التوأمة بين الجامعات المصرية وكبرى الجامعات العالمية.





كما أكد السفير المصرى على أن قطاع التعليم يعد من أبرز مجالات التعاون بين مصر وكندا، حيث يُعد عامل جذب رئيسى للطلبة المصريين علي مدار الأعوام الماضية، مشيرا الي ان السفارة المصرية فى أوتاوا تولى أهمية خاصة لتعزيز التعاون بين مصر وكندا في مجال التعليم والبحث العلمى، حيث شهدت الفترة الأخيرة توقيع مذكرات تفاهم بين وزارات ومؤسسات مصرية مع عدد من الجامعات الكندية تسمح بحصول مئات الطلبة المصريين علي درجات علمية متقدمة فى مجالات متطورة مثل الذكاء الاصطناعى وعلوم البرمجيات وغيرها.





من ناحية أخرى، شارك السفير أحمد أبو زيد عقب مراسم الافتتاح في جلسة حوارية مع رئيس جامعة رايرسون وعمداء كليات الهندسة والاتصالات بالجامعة، والسفير الكندى في مصر، نوقش خلالها فرص ومجالات التعاون بين مصر وكندا في مجال التعليم، وأهم الدروس المستفادة من تجربة إنشاء فروع لعدد من الجامعات الكندية بمصر، خاصة ما تقدمه من ربط بين التعليم الأكاديمي و احتياجات سوق العمل وقطاع الصناعة بشكل عام.