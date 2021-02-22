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فن

أدهم نابلسي يتصدر تريند يوتيوب بـ "خايف"

الإثنين 22/فبراير/2021 - 11:52 م
ادهم نابلسي
ادهم نابلسي
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شروق إبراهيم - سعيد فراج
واصل الفنان أدهم نابلسي تصدر لائحة الأكثر تداولا بموقع يوتيوب بكليب أغنيته خايف لليوم الثاني على التوالي.

أغنية خايف من كلمات وألحان وتوزيع أدهم نابلسي.

وحقق فيديو كليب أغنية "حان الآن"  لـ أدهم نابلسي، نجاحًا كبيرًا، وتخطى 46 مليون مشاهدة بعد مرور فترة قصيرة على طرح الأغنية على يوتيوب.

تقول كلمات الأغنية: "وتعبيرا عن الحالة اللي جوايا.. هقول كل الكلام دلوقتي لعنيكي.. وجودك جنبي بالنسبالي ده كفاية.. موافق أعمل أي حاجة ترضيكي.. وحان الآن.. حبك ف قلبي ياخدله مكان.. ده مالي قلبي ولسه كمان".

عاوز سنين عشان اوصف فيه.. وننسى زمان.. حياتنا الجاية بالألوان.. معاكي انتي بجد عشان.. لقيت فيكي اللي بحلم بي.. وتقديرا عن الوضع اللي انا عايشوا.. هسيب كل اللي هيعطلني عن حبك.. وتحديدا هقول كل اللي انا حاسه.. انا مرتاح وانا عايش هنا جنبك".

أغنية "حان الآن" لـ أدهم نابلسي، كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع محمد ياسر.
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