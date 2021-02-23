التوكيلات سارية.. ملامح تعديلات قانون الشهر العقاري لتسجيل العقارات.. فيديو

قال جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري، تعليقا على تعديلات قانون الشهر العقاري: إن المواطن اعتاد الاكتفاء بعقد البيع الابتدائي وأحكام صحة التوقيع؛ مما يعرضهم للوقوع ضحية لعصابات النصب في العقارات.





وأضاف جمال ياقوت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، أن القيادة السياسية تحركت لعلاج هذه المشكلة وأقرب طريق لحل المشكلة؛ هو إضافة مادة جديدة لتسجيل كل الأحكام القضائية.





وتابع جمال ياقوت:" العقد المشهر والتوكيلات سارية كما هي ولا مساس بها والمادة الجديدة حلت مشكلة أساسية تتمثل في تسجيل الأحكام القضائية الخاصة بتسجيل العقارات".





وأكمل جمال ياقوت:" القضاء يتولى بحث ملكية العقارات وعلى الشهر العقاري تسجيل الأحكام القضائية الخاصة بملكية العقارات".





ولفت جمال ياقوت:" لم يتم التعرض لـ دعوى صحة التوقيع، و صحة التوقيع بين الأطراف ملزمة ولكن لا يعتد بها في الشهر العقاري "، مضيفا:" رسوم تسجيل العقارات في الشهر العقاري في حدها الأقصى 2000 جنيه، ولو شقة مساحتها 100 متر رسوم تسجيلها 500 جنيه".



