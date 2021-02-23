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التوكيلات سارية.. ملامح تعديلات قانون الشهر العقاري لتسجيل العقارات.. فيديو

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 12:54 ص
الشهر العقاري
الشهر العقاري
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هاني حسين
قال جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري، تعليقا على تعديلات قانون الشهر العقاري: إن المواطن اعتاد الاكتفاء بعقد البيع الابتدائي وأحكام صحة التوقيع؛ مما يعرضهم للوقوع ضحية لعصابات النصب في العقارات.

وأضاف جمال ياقوت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، أن  القيادة السياسية تحركت لعلاج هذه المشكلة وأقرب طريق لحل المشكلة؛ هو إضافة مادة جديدة  لتسجيل كل الأحكام القضائية.

وتابع جمال ياقوت:" العقد المشهر والتوكيلات سارية كما هي ولا مساس بها  والمادة الجديدة حلت مشكلة أساسية  تتمثل في  تسجيل الأحكام القضائية الخاصة بتسجيل العقارات".

وأكمل جمال ياقوت:"  القضاء يتولى بحث ملكية العقارات وعلى الشهر العقاري تسجيل الأحكام القضائية الخاصة بملكية العقارات".

ولفت جمال ياقوت:"  لم يتم التعرض  لـ  دعوى صحة التوقيع، وصحة التوقيع بين الأطراف ملزمة ولكن لا يعتد بها في الشهر العقاري "، مضيفا:" رسوم تسجيل العقارات في الشهر العقاري في حدها الأقصى 2000 جنيه، ولو شقة مساحتها 100 متر رسوم تسجيلها 500 جنيه".

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