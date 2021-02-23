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رياضة

رئيس لجنة الحكام يعلق على الواقعة المثيرة للجدل في لقاء سموحة والمصري

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 01:24 ص
سموحة والمصري
سموحة والمصري
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عبدالله هشام
قال وجيه أحمد، رئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، إن الأخطاء التحكيمية موجودة في جميع دوريات العالم وليس في مصر فقط.
وأضاف وجيه أحمد، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إنه لا توجد أخطاء تحكيمية مؤثرة في مصر، والتحكيم يسير بشكل جيد، مؤكدا أن الحكم أحمد العدوي طبق القانون باحتساب ركلة جزاء بعد نهاية مباراة المصري وسموحة.

وأكمل:" يجب على الحكم أحمد العدوي أن يشاهد اللعبة المشكوك فيها، قبل إطلاق صافرة النهاية ولكنه طبق القانون في نهاية الأمر".

وواصل :"من حق حكم اللقاء إعادة ركلة الجزاء؛ حال توجيه تقنية الـ VAR له بتحرك حارس المرمى للأمام قبل تسديدها".
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