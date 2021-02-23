بعد نجاح أغنيتها الجديدة.. نوال الزغبي: بكره أحلى.. وسننتصر على الفيروس اللعين

علقت الفنانة نوال الزغبي، على تخطي أغنيتها "عقلي وقف" 3.5 مليون مشاهدة خلال 24 ساعة علي موقع يوتيوب.





وقالت الزغبي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني مقدم برنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة " الأولى"،:" أنا بقدم رسالة وهدف إخراج الناس من المود الكئيب".





وأردفت:" سعيدة بردود الفعل على الأغنية ورسالتي من الأغنية هي أن بكرة أحلي وسننتصر علي الفيروس اللعين كورونا وستعود الحياة لطبيعتها ".





وأكملت:"كل فترة هنزل أغنية مصورة فيديو كليب وأختار الأغاني بعناية فائقة، متابعة: "في بداياتي كنت أنتظر صدور اي خبر عني بشغف".





وحقق كليب أغنية " عقلي وقف" للفنانة اللبنانية نوال الزغبي 3.5 مليون مشاهدة عبر قناة شركة روتانا الرسمية بموقع يوتيوب.



