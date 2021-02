بالشموع والموسيقى.. البيت الأبيض يحيي ذكرى ضحايا كورونا.. فيديو

أقام البيت الأبيض حفل تأبين لضحايا فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الولايات المتحدة، بحضور الرئيس جو بايدن وزوجته، ونائبة الرئيس كامالا هاريس وزوجها.

وأشعل البيت الأبيض الشموع على درجات السلم وفي الفناء، وسط عزف الموسيقى العسكرية، وذلك عقب تنكيس العلم.

وأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس الإثنين، تنكيس الأعلام في الولايات المتحدة لمدة 5 أيام، حدادًا على أرواح ضحايا فيروس كورونا في البلاد الذين تجاوز عددهم 500 ألف شخص.

وقال "بايدن"، في مؤتمر صحفي، إنه يجب على الكونجرس اعتماد خطة الإنقاذ التي وضعتها إدارته، لمواجهة تداعيات تفشي وباء كورونا.

وأضاف "مستعدون للاستماع إلى مزيد من الأفكار لتحسينها".

وبحسب شبكة "إيه. بي. سي" الأمريكية، فإن بايدن وزوجته جيل يخططان لإحياء ذكرى وفاة 500 ألف شخص بفيروس كورونا بإضاءة الشموع بالبيت الأبيض.

