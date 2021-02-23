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أخبار العالم

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات شمال الهند إلى 70 قتيلا

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 08:03 ص
الفيضانات شمال الهند
الفيضانات شمال الهند
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أ ش أ
أعلنت حكومة ولاية "أوتارانتشال" الهندية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات التي تشهدها المناطق الواقعة شمال البلاد منذ أيام، إلى 70 قتيلا، مشيرة إلى استمرار عمليات الإنقاذ والبحث عن المفقودين.

وذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية، أن أفراد شرطة الحدود الهندية التبتية تقوم بالاشتراك مع القوة الوطنية لمواجهة الكوارث والوكالات الأخرى بتنفيذ عمليات بحث وإنقاذ في منطقة "تشامولي"، وذلك في أعقاب وقوع انهيار جليدي بها مما تسبب في غمر العديد من الطرق والجسور بالمياه، وأجبر السلطات على إجلاء سكان القرى المجاورة.

وأضافت القناة الهندية أن قوات الجيش أرسلت فرق غوص ودعم للولاية الشمالية؛ للمساعدة في عمليات الإنقاذ والبحث عن المفقودين والبالغ عددهم حتى الآن 134 شخصا.

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