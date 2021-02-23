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محافظات

حملة مكبرة للمرور على المقاهي وإيقاف المبانى المخالفة بالبساتين..صور

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 09:33 ص
اللواء أحمد جودة
اللواء أحمد جودة رئيس حى البساتين
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عبد العزيز جمال
قاد اللواء أحمد جودة رئيس حي البساتين حملة مكبرة على المقاهي والكافيهات بشارع ٣٠٦ وشارع الجزائر ومنطقة عزبة الورد وشارع ٧٧ عرب المعادي بمرافقة المتابعة الميدانية والاشغالات للتأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء.

وتم خلال الحملة التحفظ على عدد من الشيش وتم إيداع المضبوطات بمخازن الحي.

جاء ذلك في إطار جهود محافظة القاهرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ومواجهة أى تراخى في هذا الشأن ، وفي اطار توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة و المهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية.

كما تم إيقاف أعمال مخالفة تحويل من سكني لتجاري بعمارة ٢ ج ٦ بمنطقة تقسيم اللاسلكي المعادي الجديدة وتم مصادرة الباب الصاج وايداعة بمخازن الحي وإبلاغ مدير الإسكان بالحي لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تم إيقاف أعمال بناء مخالف بالدور التاسع بعد الأرضي وإزالة في المهد بالعقار رقم ١٥ شارع إبراهيم حسني من شارع البساتين العمومي.


حملة مكبرة للمرور على المقاهي وإيقاف المبانى المخالفة بالبساتين..صور
حملة مكبرة للمرور على المقاهي وإيقاف المبانى المخالفة بالبساتين..صور
حملة مكبرة للمرور على المقاهي وإيقاف المبانى المخالفة بالبساتين..صور
حملة مكبرة للمرور على المقاهي وإيقاف المبانى المخالفة بالبساتين..صور
حملة مكبرة للمرور على المقاهي وإيقاف المبانى المخالفة بالبساتين..صور
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