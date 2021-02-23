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حوادث

القبض على 5 تجار مخدرات متهمين بغسل 15 مليون جنيه في عمليات إيداع وسحب بالبنوك

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 12:19 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي مكون من (5 أشخاص، لأربعة منهم معلومات جنائية) لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم، وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وقيامهم بإنشاء أنشطة تجارية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة. 

وقدّرت تلك الممتلكات بحوالي (15 مليون جنيه) واتُخذت الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
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