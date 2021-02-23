القبض على 5 تجار مخدرات متهمين بغسل 15 مليون جنيه في عمليات إيداع وسحب بالبنوك

اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي مكون من (5 أشخاص، لأربعة منهم معلومات جنائية) لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم، وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وقيامهم بإنشاء أنشطة تجارية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.



