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أخبار العالم

رد حاسم من الخارجية السودانية على مطالبة إثيوبيا بالابتعاد عن الفشقة

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 03:32 م
رد حاسم من الخارجية
رد حاسم من الخارجية السودانية على مطالبة اثيوبيا بالابتعاد ع
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قسم الخارجي
أكدت الخارجية السودانية، اليوم الثلاثاء، أن نشر قوات الجيش في الفشقة قرار نهائي لا رجعة فيه.

وفي تصريح خاص لشبكة "العربية"، طالبت الخارجية السودانية  إثيوبيا باللجوء إلى القانون إذا اعتقدت أن لها حقا في الفشقة.

وأشارت الخارجية إلى أنه لا حديث عن وساطة مع إثيوبيا حول الحدود في هذه المرحلة، مشددة على وجود  أطماع إثيوبية في أراضي السودان.

وحول أزمة سد النهضة، قالت الخارجية السودانية إن أي حل يجب أن يراعي شواغل الدول الثلاث.

وفي وقت سابق من اليوم، طالبت الخارجية الإثيوبية، اليوم الثلاثاء، الجيش السوداني بالعودة إلى مواقعه السابقة قبل 6 نوفمبر والابتعاد عن المناطق التي اتخذها، متهمة الخرطوم باستغلال انشغال أديس أبابا بأزمة تيجراي، في إشارة إلى المساحات الواسعة التي استعادها السودان من منطقة الفشقة الحدودية والتي كانت تحتلها ميليشيات إثيوبية مدعومة من حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد.

وقالت ‏الخارجية الإثيوبية إنها لا ترغب في الدخول في أي صراع مع السودان ولكن قبل البدء بأي حوار ينبغي عودة القوات السودانية إلى مواقعها السابقة.
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