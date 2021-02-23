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رياضة

فيتا كلوب يدك شباك المريخ السوداني برباعية مقابل هدف

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 05:07 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
حقق فريق فيتا كلوب فوزا ساحقا أمام المريخ السوداني في مباراة دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا برباعية مقابل هدف. 

وسجل فريق المريخ  السوداني هدفا مبكرا في الدقيقة 16 بمعرفة اللاعب سعد الدين السماني.

وفي الدقيقة 28 من عمر المباراة تمكن  فيتا كلوب من التعادل  بعد تسديدة صاروخية لـ أميدي مساسي. 

وأحرز فريق فيتا كلوب الهدف الثاني في الدقيقة 37 من ركلة جزاء سجلها دجوما شاباني.

وسجل فيتا كلوب الهدف الثالث  في الدقيقة 68 بأقدام  اللاعب أميدي ماساسي.

وفي الدقيقة 81 من عمر المواجهة تمكن مايامبا من تسجيل الهدف الرابع لفيتا كلوب.
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