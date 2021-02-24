ننشر أسماء ضحايا حادث سيوة

أكد محمد الطليمى مشرف الطوارئ بصحة مطروح أن مستشفى سيوة المركزي، استقبل ضحايا الحادث الذي وقع في منطقة المراقي بواحة سيوة .









وأوضح أن الحادث أسفر عن مصرع ٦ اشخاص وهم عيسى ص.ي ٢٤ سنة ،راضية خ.م ٢٢ سنة ،موسي ا.م ١٨ سنة ،ابراهيم ع.ا سنة ونصف ،ياسمين خ.م ٤ سنوات ،نورهان ع.ا ٩ سنوات .





وأضاف أن الحادث أسفر أيضا عن اصابة ١٣ آخرين وهم "محمد خ.م ١٠ سنوات ،وهاجر خ.م ١٨ سنة ،وخديجة ا.م ٢٥ سنة، وجمال ع.ف ٣ سنوات ،ومحمد ع. ا ٤ سنوات ، نجاح ي.ز ٢٨ سنة ،عيسي ص.ع ٣ سنوات ،اشرف ا.م ١٨ سنة ،عبد الناصر ن.ا ٤ شهور ،شمعة ا.م ٢٩ سنة ،جميلة ن.ا سنة ،ورغد ع.ف ٥ سنوات



