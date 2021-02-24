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محافظات

ننشر أسماء ضحايا حادث سيوة

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 02:06 ص
محافظ مطروح يتفقد
محافظ مطروح يتفقد مستشفى سيوة لمتابعة مصابى حادث التصادم
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ايمن محمود
أكد محمد الطليمى مشرف الطوارئ  بصحة مطروح أن مستشفى سيوة المركزي، استقبل ضحايا الحادث الذي وقع في منطقة المراقي بواحة سيوة .


وأوضح أن الحادث  أسفر عن مصرع ٦ اشخاص وهم عيسى ص.ي   ٢٤ سنة ،راضية خ.م  ٢٢ سنة  ،موسي ا.م  ١٨ سنة  ،ابراهيم ع.ا  سنة ونصف ،ياسمين خ.م  ٤ سنوات ،نورهان ع.ا  ٩ سنوات .

وأضاف أن الحادث أسفر أيضا عن اصابة ١٣ آخرين وهم  "محمد خ.م  ١٠ سنوات ،وهاجر خ.م  ١٨ سنة ،وخديجة ا.م  ٢٥ سنة، وجمال ع.ف  ٣ سنوات ،ومحمد ع. ا  ٤ سنوات ، نجاح  ي.ز  ٢٨ سنة ،عيسي ص.ع  ٣ سنوات ،اشرف ا.م  ١٨ سنة ،عبد الناصر ن.ا  ٤ شهور ،شمعة ا.م  ٢٩ سنة ،جميلة ن.ا  سنة ،ورغد ع.ف  ٥ سنوات

وأشار إلى أنه جار المتابعة مع مركز سيوة ومديرية الصحة بمطروح لتحويل  ٥ حالات لمستشفى مطروح العام  وبقاء  ٨ حالات تحت الملاحظة وتلقي العلاج بمستشفى سيوة المركزى.
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