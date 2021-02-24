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فن

بفيديو قصير.. إيناس النجار تستعرض أنوثتها

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 05:52 ص
ايناس النجار
ايناس النجار
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محمد بدران
شاركت الفنانة التونسية إيناس النجار متابعيها عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" فيديو جديداً لها.

وخطفت إيناس النجار الأنظار في هذا الفيديو القصير الذي نجحت من خلاله في استعراض أنوثتها بإطلالة جذابة من خلال فستان جلد انيق ومكياج لافت.

وتحرص إيناس النجار على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.

يُذكر أن أحدث أعمال الفنانة إيناس النجار السينمائية فيلم "دفع رباعي" للنجم أحمد بدير، محسن منصور، ندا بهجت، سمسم شهاب، أحمد عزمي وغيرهم من النجوم وهو من تأليف خالد سليمان وإخراج إيهاب عبد اللطيف.

وكان أحدث أعمالها الدرامية مسلسل "لعنة كارما" بطولة هيفاء وهبي، زكي فطين عبد الوهاب، شيرين، ضياء عبد الخالق، فارس رحومة، محمد سليمان، ومن تأليف عبير سليمان، مصطفى زايد، وإخراج خيري بشارة، كما شاركت فى مسلسل "الدخول في الممنوع" مع الفنان أحمد فلوكس.


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