في ذكرى ميلاد محمود الجندي.. قصة حريق أعاده من الإلحاد للإسلام

يوافق اليوم الأربعاء 24 فبراير، ذكرى ميلاد الفنان الراحل محمود الجندي، حيث ولد في مثله عام 1945، بمحافظة البحيرة، ورحل عن عالمنا في 11 أبريل عام 2019، عن عمر ناهز 74 عاما.





تخرج محمود الجندي من المعهد العالي للسينما، وبدأ مسيرته الفنية في فترة السبعينيات وقدم العديد من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات.



