أضرار الإكثار من فيتامين د

يعتقد بعض الأشخاص أن لديهم نقص فيتامين د بدون القيام بالتحاليل اللازمة، وللأسف يبدأ هؤلاء الأشخاص فى الإكثار من تناول جرعة فيتامين د 10000، وذلك يعرضهم لخطر كبير جدا.





وفقا لما نشره موقع "هيلثي"، فإن فيتامين د آمن على الأرجح عندما يؤخذ عن طريق الفم بكميات موصى بها، ولا يعاني معظم الناس عادة من الآثار الجانبية لفيتامين د، ما لم يتم تناول الكثير.





بعض الآثار الجانبية لتناول الكثير من فيتامين "د"، تشمل الضعف والإرهاق والنعاس والصداع وفقدان الشهية وجفاف الفم والطعم المعدني والغثيان والقيء وغيرها.





يعتبر تناول فيتامين "د" لفترات طويلة بجرعات أعلى من 4000 وحدة (100 ميكروجرام) يوميًا غير آمن على الأرجح، وقد يسبب مستويات عالية جدًا من الكالسيوم في الدم، ومع ذلك، غالبًا ما تكون هناك حاجة لجرعات أعلى بكثير للعلاج قصير الأمد لنقص فيتامين "د".





يجب أن يتم هذا النوع من العلاج تحت إشراف مقدم الرعاية الصحية، عندما تعطى كجرعة فيتامين "د" من المحتمل أن يكون آمنًا عند إعطائه كحقنة في العضلات بكميات موصى بها.







لا يعاني معظم الناس عادة من الآثار الجانبية لفيتامين "د"، ما لم يتم تناول الكثير.





بعض الآثار الجانبية لتناول الكثير من فيتامين د تشمل الضعف والإرهاق والنعاس والصداع وفقدان الشهية وجفاف الفم والطعم المعدني والغثيان والقيء وغيرها.