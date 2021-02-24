فى ذكري ميلاد محمود الجندى.. تزوج 4 مرات إحداها من عبلة كامل

الفنان الراحل له رصيد كبير من الأعمال الفنية فى السينما والدراما التلفزيونية والمسرح والإذاعة، ولكنه كان يملك أيضا رصيدا من الزيجات وصلت للرقم 4.





تزوج محمود الجندي في بداية حياته من ضحى حسن التي أنجب منها ثلاثة بنات وولد هو المخرج أحمد الجندي، واستمر زواجهما حتى لقيت حتفها عام 2001 إثر اندلاع حريق في منزلهما، وكان يجمع بينها وبين زوجته الثانية "أم مريم".



وفي عام 2003 تزوج من الفنانة عبلة كامل ولكن انتهى زواجهما بالانفصال، ليتزوج بعد ذلك من الزوجة الرابعة "هيام" وهي ابنة الفنان جمال إسماعيل.



وخلال مقابلة تلفزيونية كشف أنه مر في مرحلة الشباب بحالة خلل فكري عن أصل الوجود، والتمرد على التقاليد القديمة وكان حينها في عنفوان الشباب، ليقرأ في الاشتراكية والشيوعية، ليدخل في النهاية مرحلة رفض الأفكار القديمة كلها وكل ما هو معروف وثابت، مشيرا إلى أن الحريق الذي شب في منزله كان رسالة بأن يعود إلى صوابه.





يذكر أن الفنان محمود الجندى له العديد من الأفلام السينمائية الناجحة منها: "شمس الزناتى"، و"التوت والنبوت"، و"ناجى العلي"، و"حكايات الغريب"، و"المرشد"، و"اللعب مع الكبار"، و"واحد من الناس".





وفى مجال الدراما التليفزيونى: "أنا وأنت وبابا فى المشمش"، و"رحلة السيد أبو العلا البشرى"، و"عصفور النار"، و"حلم الجنوبي"، و"حديث الصباح والمساء"، و"الشارع الجديد"، و"زيزينيا"، و"رمضان كريم"، و"ظل الرئيس".



ومن مسرحياته "البرنسيسة"، و"علشان خاطر عيونك"، و"عائلة الفك المفترس"، و"باللو"، وكان آخر عمل قدمه على المسرح "اضحك لما تموت" من تأليف لينين الرملى وإخراج عصام السيد.







عرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر التلفزيون المصري، تقرير باسم "الفنان محمود الجندي في يوم ميلاده"، حيث أن يوافق اليوم 24 من شهر فبراير ذكري ميلاد الفنان الراحل محمود الجندى.