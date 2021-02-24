أكثر من 281 ألفا.. البحرين تكشف عدد متلقي تطعيم كورونا حتى الآن

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، أن عدد من تلقوا تطعيم فيروس كورونا "كوفيد-19" حتى الآن، بلغ 281425 شخصًا.





وفيما يتعلق بعدد حالات التطعيم أمس تبين من الإحصاء الرسمي للفريق الوطني أنه بلغ 3203 حالة تطعيم.





وبذلك يرتفع إجمالي من أخذ التطعيم حتى مساء الثلاثاء الموافق 23 فبراير إلى 281425 شخصًا.





وكانت وزارة الصحة في البحرين، أعلنت أمس الثلاثاء، عن تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19".





وأظهرت الفحوصات التي بلغ عددها 13232، تسجيل 675 حالة قائمة جديدة منها 243 حالة لعمالة وافدة، و 422 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و 10 حالات قادمة من الخارج.





فيما تعافت 864 حالة إضافية من فيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 111691





وبلغ عدد الحالات القائمة تحت العناية 72 حالة، والحالات التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج 142 حالة، في حين أن 7009 حالات وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 7081 حالة قائمة.