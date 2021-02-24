تصدرت التريند.. يوتيوبر صينية تقلد عادل إمام.. فيديو

قالت اليوتيوبر الصينية، تشاو ناو "آسيا"، إنها تحب تقليد الفنانين العرب، وقدمت مقطع فيديو تقلد فيه الزعيم عادل إمام.









وأكدت أنها اختارت تقليد "الزعيم" نظرًا لخفة ظله، وفكاهته، وشعبيته العريضة، مضيفة: "فى البداية لم أفهم حديثه فى أدواره جيدًا، فاستعنت بأحد الأشخاص ليترجم لى حديثه".









وأوضحت آسيا، خلال حديثها ببرنامح "صباح العربية" المذاع على فضائية "العربية"، أن "أسلوب حديث عادل إمام مضحك للغاية، وبمجرد كلمات بسيطة يضحك الناس، وأحترمه كثيرًا وأعد من أشد معجبيه فى تمثيله.









وأشارت إلى أن مواقع التواصل الاجتماعى تفاعلت مع فيديوهاتها وهى تقلد عادل إمام، وحصلت على دعم وتشجيع من مشاهديها.









وذكرت أنها كانت لديها صعوبة في تعلم اللغة العرببية، لأنها مختلفة تمامًا عن الصينية، ولكنها لديها أصدقاء عرب يعلمونها اللغة العربية ويساعدونها فى التعرف على اللهجات المصرية والخليجية وغيرها.













وعرض برنامج " صباح العربية" المذاع على فضائية " العربية" مقطع فيديو ليوتيوبر صينية شهيرة تقلد فيها الزعيم عادل إمام، حيث خطفت فتاة صينية الأضواء وتصدر اسمها الترند على مُحِركات البحث بعد ساعات قليلة من تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو لها ، وهي تقلد النجم المصري عادل إمام في مسرحيته الشهيرة "شاهد مشافش حاجة".







