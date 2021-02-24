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فن

أخبار الفن | شيرى عادل تخضع لعملية جراحية.. الراب سين المصري يحتل تريندات يوتيوب.. واستقرار حالة يوسف شعبان بعد إصابته بفيروس كورونا

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 04:01 م
يوسف شعبان
يوسف شعبان
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شروق حمدى
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو الآتي:


كد مصدر مقرب من الفنانة شيري عادل خضوعها لعملية جراحية بأحد المستشفيات، مشيرا إلى أنها تحتاج لدعوات محبيها رافضا الكشف عن طبيعة العملية.

وانتهت الفنانة شيرى عادل، مؤخرا من تصوير مشهدها كضيفة شرف ضمن أحداث فيلم جديد يجمع بينها وبين الفنان خالد الصاوى ومحمد سلام ويحمل عنوان "للإيجار"، والتى تدور أحداثه فى مدينة الإسكندرية.

وتدور أحداث فيلم "للإيجار"، في منطقة الإسكندرية، ويحكي قصة الوحدة وما تسببه للإنسان من أثر سلبي وقد تصيبه بالاكتئاب، فهو يتناول حالة الاكتئاب التى يصاب بها الإنسان ولكن بشكل كوميدي لايت.
 


تصدر الفنان الكبير يوسف شعبان، مؤشرات البحث بـ"جوجل" بعد إصابته بفيروس كورونا؛ حيث نقل إلى أحد مستشفيات العزل من أجل تلقي العلاج.


وقال أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية ، إن حالة الفنان غير مستقرة نسبيا، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلقيه العلاج.


وأكد نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي، أنه سيتم نقل الفنان يوسف شعبان إلى مستشفى العجوزة لاتخاذ الإجرءات اللازمة لعلاجه بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".


علم موقع "صدى البلد" أن النجمة ليلى علوى انتهت من تصوير فيلم "ماما حامل"، والذى تعود به لـ السينما بعد انقطاع دام لمدة 5 سنوات بعد آخر أعمالها السينمائية فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن".


ومن المقرر طرح فيلم "ماما حامل" بـ السينمات ضمن أفلام موسم عيد الفطر القادم.


تصدر "الراب سين المصرى" المشهد الأيام القليلة الماضية بعد حالة من الشد والجذب بين الأطراف الأقوى فى الراب المصرى، وهم كل من "أبيوسف، مروان موسى، ويجز، عفروتو".


واحتل مطربو الراب تريندات موقع "يوتيوب" بما يعرف بـ الديس تراك، نرصدها فى السطور التالية:


مروان موسى "دبدوب حساس"
تصدر تراك "دبدوب حساس" تريند "يوتيوب" وحقق أكثر من 600 ألف مشاهدة بعد ساعات قليلة من طرحه.


يستعد المطرب حكيم لطرح أجدد أغنياته التي تحمل اسم "اطلعولى برة" اليوم عبر قناته الرسمية بموقع اليوتيوب.

أغنية "اطلعلي برة"، كلمات الشاعر ملاك عادل، ألحان أحمد ناصر وكابونجا، توزيع ساسو.

ومن ناحية أخرى نشر حكيم، بوستر جديد للأغنية عبر حسابه على انستجرام، ليروج لها  قبيل طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب. 
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