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فن

ليلى علوى تنتهى من تصوير فيلم ماما حامل.. وهذا موعد طرحه بـ السينما

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 12:50 م
ليلى علوى
ليلى علوى
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شروق حمدى
علم موقع "صدى البلد" أن النجمة ليلى علوى انتهت من تصوير فيلم "ماما حامل"، والذى تعود به لـ السينما بعد انقطاع دام لمدة 5 سنوات بعد آخر أعمالها السينمائية فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن".


ومن المقرر طرح فيلم "ماما حامل" بـ السينمات ضمن أفلام موسم عيد الفطر القادم.


ونرصد فى السطور التالية أبرز المعلومات عن فيلم "ماما حامل":

أحداث الفيلم
تدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى كوميدى حول أسرة من طبقة غنية تتعرض للعديد من المواقف الكوميدية، حيث يعتمد الفيلم على كوميديا الموقف، بالإضافة إلى تعرض بيومي فؤاد لبعض المشاكل في عمله الذي يتولى إدارته الفنان سامى مغاوري، وتتوالى الأحداث.


شخصية ليلى علوى
تطهر ليلى علوى ضمن أحداث فيلم "ماما حامل" بدور سيدة متزوجة من بيومى فؤاد ولديها ابنان هما حمدى الميرغنى ومحمد سلام.


أبطال الفيلم
النجمة ليلى علوي، وبيومي فؤاد، وحمدي الميرغني، وهدى الأتربى، وويزو، ومحمد سلام، وبدرية طلبة، ونانسي صلاح، وآخرون، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم، ومن إنتاج "سينرجى".

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