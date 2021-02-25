دعاء للأم مستجاب.. أدعية كثيرة ردّدها في كل وقت

دعاء للأم مستجاب .. الأم لا يعوضها شيء مهما كانت قيمته ، ومهما فعلت لها لن توفي جزء مما فعلته لك ، وأبسط ما تقدمه لأمك هو الدعاء لها في كل سجود وركوع وقدر ما تستطيع ، هذا الى جانب برها وطاعتها ، و دعاء للأم مستجاب غير محدد الصيغة فلك ان تدع لها كيفما تشاء وبأي صيغة، و دعاء للأم مستجاب ردده في جوف الليل أثناء صلاة قيام الليل ، وإن كانت متوفاة أو مازالت على قيد الحياة بارك الله في عمرها لا تترك سجدة في الصلاة الا وتدع لها ولوالدك .





دعاء للأم مستجاب





اللهمَّ يا باسط اليدين بالعطايا، ابسط على والدتي من فضلِك العظيم وجودك الواسع ما تشرح بهِ صدرها لعبادتك، وطاعتك، والأُنس بِك، والعمل بما يرضيك، ودوام ذِكرك، وبارك لها في عُمرها بركة تهنئها بها في معيشتها، وتلبسها بها ثوب العافية في قلبها، وروحها، وعقلها، وجسدها، واغنها من فضلك، وأعِنها في حِلها وترحالِها وذهابها وإيابها، وأطل في عمرِها مع العافية في صحتها ودينها واجعل اللهمَّ آخر كلامها من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأنزلها منازل الشهداء والصدقين في قبرها، ومدّ لها مد البصر وأنر طريقها، واكفها جوابِ الملكين، وثبّتها عند النزول في لحدِها، اللهمَّ اكفها كل هول دون الجنة حتى تبلِّغها إياها، وأسبِغ عليها من سترك يا ستار، فلا تهتك لها سترًا، ولا تفضح لها أمرًا لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا تشمِت بها عدوّ، ولا تجعلها أضحوكة لأحد، وثبت عليها عقلها ودينها وإيمانها.





اللهمَّ بما استغاثك بهِ أهل بدر فأغثتهم وأجبتهم فأغثنا وأجبنا يا رب العالمين، اللهمَّ اجعل مستقر أمي في الجنانِ فهي المنزلةِ التي تطفئ من قلوبنا نار فراقها بالدنيا، وهي العزاء والسلوى التي نتصبّر بها حتى نلقاها عند حوض الحبيب نشرب معها شربة الكوثر من يديه الشريفة صلى الله عليه وسلم.