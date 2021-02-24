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فن

بعد يومين من طرحها .. خايف لـ أدهم نابلسي تحقق 3 ملايين مشاهدة

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 07:01 م
أدهم نابلسي
أدهم نابلسي
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آيه عاطف
حققت أغنية "خايف" لـ أدهم نابلسي، نجاحا كبيرا جدًا و كسرت حاجز الـ  3 ملايين مشاهدة، بعد يومين من طرحها عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "اليوتيوب".

وتقول كلمات الأغنية: "ع قد ما بحبك .. خايف تكوني .. ما بتحبيني .. ما بتحبيني .. وخايف اكون بالاخر .. ضيعت سنيني .. ضيعت سنيني .. خايف بكرا يكون من دونك .. وخايف اصحى في يوم .. ما الاقي عيونك".

ع قد ما بحبك .. خايف تكوني ما بتحبيني .. حبي الك هو الخلاني .. اكتر بني ادم اناني .. بدي اياكي تضلي قدامي ..وتنسي كل الناس .. ولو ما كانت ايامي .. كلها معك حتى واحلامي .. يمكن كنت انا حدا تاني".

أغنية "خايف" كلمات والحان وتوزيع أدهم نابلسي، والفيديو كليب من إخراج عمر رمال.
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