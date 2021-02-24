عمل رساما في بداية حياته.. تعرف على أول من اخترع الكاميرا

أول من اخترع الكاميرا للتصوير الفوتوغرافي هو لويس داجير، وهو فنان وكيميائي فرنسي الأصل، ولد عام 1787م في مدينة كورجي الموجودة شمال فرنسا، وكان لويس رساما في بداية حياته، وعند وصوله عمر الثلاثين اخترع طريقة لعرض اللوحات الفنية مستخدما أسلوبا معينا في الإضاءة، حيث حاول أن يجد طريقة لنقل المناظر الطبيعية بصورة آلية.

في البداية فشلت محاولات اختراع الكاميرا لعدة مرات، ثمّ نجحت المحاولة في عام 1827م، حيث التقى لويس برجل يدعى جوزيف نيبس، وكان هذا الرجل يحاول اختراع الكاميرا، واهتدى إلى طريقة شبه ناجحة، ثمّ بعد ذلك بسنوات قرر لويس وجوزيف أن يعملا معًا، ولكن الحظ لم يساعد جوزيف نيبس، فقد توفي عام 1833م، فكمل لويس داجير الطريق لوحده في هذا المجال وقد نجح عام 1837م، حيث ابتدع نظاما عمليا للتصوير الفوتوغرافي وأطلق عليه اسم نظام داجير .









يعد لويس داجير عالما ومصورا للمناظر الطبيعية، كما أنه مخترع آلة التصوير الشمسي، وقام بالعديد من الاختراعات، ومن أبرزها اختراع الديوراما وهو عبارة عن مشهد ثلاثي الأبعاد مصغر أو بالحجم الطبيعي تكون فيه الأشكال والمناظر الطبيعية بشكل غير مرتب، مقابل خلفية مرسومة أو مشهد تمّت إعادة إنتاجه على قطعة قماش شفافة، ويكون الضوء من خلفه مشعًا للحصول على تغيرات يتم رؤيتها، وتوفي بعد ما حقق نجاحاته الباهرة عام 1851.