ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خبير معلومات يوضح دور المنصات الإلكترونية في مساعدة المواطنين والقضاء على الفساد .. فيديو

الخميس 25/فبراير/2021 - 03:01 ص
المنصات الإلكترونية
المنصات الإلكترونية
Advertisements
إبراهيم القادري
قال وليد حجاج خبير أمن المعلومات إن منصة مصر الرقمية أصبحت تحتوي على 45 خدمة يتم تقديمها للمواطنين للتيسير عليها في إنهاء أعمالهم والحصول على الخدمات التي يرغبون فيها، لافتا إلى أن التحول الرقمي  يساعد في تغيير نموذج حياة المواطن العملية وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات .

وأكد وليد حجاج خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحقيقة " المذاع على قناة " اكسترا نيوز"، أن الاعتماد على التكنولوجيا يقلل الأخطاء البشرية في تقديم الخدمات للمواطنين نظرا لاعتماد التكنولوجيا على أجهزة الكمبيوتر الحديثة والتي تساعد في تسهيل وتسريع عملية تقديم الخدمة.

واوضح وليد حجاج، أن التعامل الرقمي يساعد على تقليل عمليات الفساد لأن المواطن يتعامل مع الجهة المختصة مباشرة لتلقي خدمته من خلال منصتها الإلكترونية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

يقلل الفساد.. الغرف التجارية: على المواطن التمسك بحقه فى التحول الرقمي

خبير أمن معلومات يطرح بدائل أكثر أمنا من الواتساب

محافظ مطروح يوجه بالإسراع في تنفيذ منظومة التحول الرقمي

شمال سيناء: تحديث بيانات العاملين في الجهات الحكومية شهريًا لمنع التلاعب في منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني

نائب محافظ الغربية: تطوير ورفع كفاءة 9 مراكز تكنولوجية

النائب أيمن محسب: التحول الرقمى نقلة نوعية تحرر مصر من البيروقراطية والفساد الإداري

ترشيحاتنا

هذه العقارات معفاة من ضريبة التصرفات العقارية .. شاهد

نداء عاجل من السفارة الكويتية لرعاياها في الأردن

ليفربول إيكو: محمد صلاح المرشح الأقوى لحمل شارة قيادة الريدز

دعاء المرض .. أذكار وأدعية للشفاء رددها عند الحاجة

الضرائب تكشف الحالات المستثناة من دفع الضريبة العقارية.. فيديو

بن شرقي ينهي الجدل حول رحيله من الزمالك ويكشف عن هدفه

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. اللحظات الأخيرة في حياة امرأة ثلاثينية قبل مقتلها دهسا بسبب المخدرات

مراسل يتعرض لموقف محرج خلال بث مباشر.. والسبب «كلب هارب».. شاهد

بفستان مخملي.. ريم سامي تخطف الأنظار بإطلالة جذابة