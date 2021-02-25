خبير معلومات يوضح دور المنصات الإلكترونية في مساعدة المواطنين والقضاء على الفساد .. فيديو

قال وليد حجاج خبير أمن المعلومات إن منصة مصر الرقمية أصبحت تحتوي على 45 خدمة يتم تقديمها للمواطنين للتيسير عليها في إنهاء أعمالهم والحصول على الخدمات التي يرغبون فيها، لافتا إلى أن التحول الرقمي يساعد في تغيير نموذج حياة المواطن العملية وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات . علىللمواطنينأنتغييرنموذجالمواطنينعلى





وأكد وليد حجاج خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحقيقة " المذاع على قناة " اكسترا نيوز"، أن الاعتماد على التكنولوجيا يقلل الأخطاء البشرية في تقديم الخدمات للمواطنين نظرا لاعتماد التكنولوجيا على أجهزة الكمبيوتر الحديثة والتي تساعد في تسهيل وتسريع عملية تقديم الخدمة.



