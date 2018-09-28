وليد حجاج: قانون مكافحة جرائم المعلومات لا يحاسب على ترويج الشائعات.. فيديو

قال المهندس وليد حجاج، الخبير والباحث في أمن المعلومات، إن قانون تنظيم الاتصالات ومكافح جرائم المعلومات لا يقتصر على المواطن المصري داخل حدود الأراضي المصرية، موضحا أنه يتعامل مع المواطن المصري أينما كان في أي دولة على مستوى العالم.



وأضاف "حجاج"، في حواره ببرنامج "نهاية الأسبوع" المُذاع عبر فضائية "دريم" اليوم، الجمعة، أن القانون ليس تكميمًا للأفواه كما يعتقد البعض، ولا يحاسب على ترويج الشائعات، حيث إن لها قوانين تحكمها بالفعل بعيدًا عن هذا القانون،مشيرًا إلى أن القانون يتعامل مع الجرائم التكنولوجية.



وأضاف "حجاج"، أن هذا القانون يسد فراغًا تشريعيًا كان مطلوبًا في القانون السابق، لافتا إلى أنه كان هناك الكثير من القضايا لم تكن تعترف في أدلتها بالإيميلات أو الصور وما خلافه من مستندات قد تشكل فارقًا هامًا في مسار أي قضية.

