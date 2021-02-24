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ننتظر خبرا سارا.. أحمد موسى يطالب الحكومة بحذف إضافات الإخوان على رسوم الشهر العقاري

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 09:59 م
الدكتور جمال ياقوت،
الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري
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البهى عمرو
طالب الإعلامي أحمد موسى، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحذف ما تمت إضافته من قبل الإخوان بخصوص رسوم الشهر العقاري. 

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه ينتظر خبرا سارا للمواطنين بخصوص هذا الموضوع. 

ولفت إلى أن قيمة الـ 2.5% قيمة التسجيل على كل وحدة يتم شراؤها عالية، وطالب بالتخفيف.

وأكد الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، أن نسبة الـ 2.5% عالية ونتمنى من الحكومة تخفيض النسبة لإسعاد المواطنين، أو وضع آلية لهذه النسبة.

وقال ياقوت، إن المادة 42 من قانون الشهر العقاري موجودة من عام 2005، ولكن تمت إضافة دور لـ الشهر العقاري فى عهد محمد مرسي العياط.

وأضاف رئيس مصلحة الشهر العقاري، أن الشهر العقاري تولى تحصيل الأموال وإرسالها للضرائب العقارية بدون مقابل، وفى حالة حدوث خطأ يعاقب موظف الشهر العقاري و يحال إلى النيابة العامة.


وأكد أن محمد مرسي ألزم الشهر العقاري بـ تحصيل الأموال "الضريبية" وألزم التوريد بدون مقابل، وأن مجلس شورى الإخوان هو المسئول.

وفى ذات السياق، لفت الإعلامي أحمد موسى إلى أن الإخوان هم من أضافوا بعض التعديلات على قانون الضرائب العقارية وأصبح للشهر العقاري دور.

وأشار إلى أن محمد مرسى هو من وقع على الإضافات، والإخوان هم السبب فى كل ده، وانفعل موسى على الهواء "ضريبة التصرفات العقارية 2.5% أقرها مجلس شوري الإخوان برئاسة أحمد فهمي".

وعرض أحمد موسى الأوراق والمستندات التى تثبت أن الإخوان هم من قاموا بوضع دور لـ الشهر العقاري وتحصيل الأموال من المواطنين.

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