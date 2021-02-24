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أخبار العالم

الخارجية الأمريكية: صبرنا على إيران له حدود

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 10:00 م
الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية
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قسم الخارجي
أعلنت الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن دعمها لجهود التحقيقات التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران.
 

وقالت الخارجية الأمريكية إن هدفها هو فرض قيود فعالة على قدرة إيران على امتلاك سلاح نووي.


وكشف عن عرض الحوار مع إيران عبر الوسطاء الأوروبيين.


وأشار إلى أن صبر الولايات المتحدة على إيران له حدود.


ودعا وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، اليوم الأربعاء، إيران إلى الموافقة على المبادرات الدبلوماسية المعروضة من الغرب، من أجل الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني.


واتهم ماس في تصريحات نقلتها صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، طهران بتقويض الشفافية المطلوب إظهارها في الاتفاق النووي الإيراني، عقب بدء إيران فرض قيود على التفتيشات الدولية لمواقعها النووية.


وأضاف "في النهاية، إيران بحاجة إلى فهم أن ما هو مهم هو خفض التصعيد، وقبول العرض الدبلوماسي المطروح على الطاولة".


واعتبر ماس أن الشفافية المطلوبة من إيران في إطار الاتفاق النووي لن تتحقق حاليًا، واستدرك قائلًا: "ولكننا ما زلنا نريد استغلال الثلاثة أشهر تلك، بجانب شركائنا الآخرين في الاتفاق النووي، لمناقشة كيفية عودة الولايات المتحدة إلى هذا الاتفاق خطوة بخطوة".
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