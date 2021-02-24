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توك شو

رئيس مصلحة الشهر العقاري يرد على أكاذيب الإخوان حول المبالغ الخيالية لتسجيل الشقق| شاهد

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 10:13 م
الدكتور جمال ياقوت
الدكتور جمال ياقوت
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قسم لتوك شو
رد الدكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري على أكاذيب جماعة الإخوان ومحمد ناصر حول المبالغ الخيالية لتسجيل الشقق، مؤكدا أن هذا الكلام ليس له أساس من الصحة.

وقال «ياقوت» خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» إن رسوم تصديق نقابة المحامين لا تشمل الأحكام، موضحا أن شريحة الرسوم محددة، وضريبة رسوم واضحة ومعلومة، ولا يوجد رسوم للمساحة لوحدها.

وأضاف رئيس مصلحة الشهر العقاري، أن الأمانة القضائية تقدرها المحكمة، مشيرا إلى أن الإعلام الإخواني يروج لرسوم غير صحيحة.

وأشار إلى أن الشهر العقاري تولى تحصيل الأموال وارسالها للضرائب العقارية بدون مقابل، وفى حالة حدوث خطأ يعاقب موظف الشهر العقاري و يحال إلى النيابة العامة.
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