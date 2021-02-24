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رياضة

إسلام صادق: موسيمانى لا يتحمل الهزيمة أمام سيمبا بمفرده

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 11:25 م
جانب من لقاء الاهلي
جانب من لقاء الاهلي وسيمبا
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حسن العمدة
 أكد الإعلامي إسلام صادق مُقدم برنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ أن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي تعرض لانتقادات لاذعة منذ الأمس عقب هزيمة الفريق أمام سيمبا التنزاني بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا .

وأضاف صادق ، موسيماني نجح في حصد لقب دوري أبطال إفريقيا الغائب عن المارد الأحمر منذ 2013 ، كما حقق لقب كأس مصر ، و حصد الميدالية البرونزية بعد حصوله على المركز الثالث في مونديال الأندية.

واختتم صادق ، موسيماني لا يتحمل مسئولية الهزيمة بمفرده ، بل هي مسئولية مشتركة بين المدير الفني واللاعبين.
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