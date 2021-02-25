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توك شو

عصام العدوي: الرئيس السيسي ألغى أسوأ قانون للجمعيات الأهلية في العالم

الخميس 25/فبراير/2021 - 02:26 ص
السيسي
السيسي
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قسم التوك شو
أكد الدكتور عصام العدوي، خبير التنمية الدولية والمستشار السابق لوزيرة التضامن، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ألغى أسوأ قانون الجمعيات الأهلية على مستوى العالم، وقانون الجمعيات الأهلية الجديد تدارك ثغرات القوانين السابقة، حيث إن الدستور أكد على أن تأسيس الجمعيات الأهلية يأتي بالإشهار، ولابد أن توفق الجمعيات أوضاعها، مشيرًا إلى أن هناك 70% من الجميعات ستوفق أوضاعها، و30% سيموت ورقيًا.

وأضاف "العدوي"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن الجميعات قائمة على التمويل من الداخل والتبرعات، والقانون المصري مختلف عن أي قانون، حيث إن القانون السابق للجمعيات الأهلية كان ينص على الموافقة الصريحة من قبل الجهات المعنية قبل الحصول على أي تبرعات، إلا أن القانون الجديد يجعلك تتحصل على التبرع ثم تخبر الأجهزة بجهة التبرع وشكله، موضحًا أن تعدد الجهات الرقابية يمثل ضغط على القطاع الأهلي ولابد أن يكون هناك تنسيق بين الجهات.

وتابع: "230 جميعة كانت تابعة للإخوان تم حذرها"، مشيرًا إلى أن التنوير محدود في عمل الجمعيات الأهلية، مؤكدًا أن القانون الجديد هو الأفضل للجمعيات الأهلية، موضحًا أن وزارة التضامن تُقدم شكل جيد ومتابعة للجميعات.
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