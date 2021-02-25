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محافظات

اليوم.. مكتبة الإسكندرية تنظم محاضرة أونلاين احتفاءً باليوم العالمي للمرأة

الخميس 25/فبراير/2021 - 08:39 ص
صدى البلد
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أحمد بسيوني
ينظم قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية، اليوم الخميس، محاضرة تفاعلية مباشرة عبر الإنترنت (ويبنار) تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم.


وتستضيف مكتبة الإسكندرية بهذه المناسبة أحد النماذج المشرفة للمرأة المصرية في العالم، وهي الأستاذة الدكتورة هدى المراغي؛ أستاذ متميز ومدير مركز أنظمة التصنيع الذكي، جامعة وندسور بكندا، والحاصلة على وسام كندا، وهو أرفع وسام مدني بكندا، وأول سيدة في تاريخ كندا تصبح عميدة لكلية هندسة. 


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وسوف تشارك المراغي الحضور بأهم محطات مشوار نجاحها والنصائح التي أوصلتها لتلك المكانة المرموقة.


وفي هذا السياق؛ أكد الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، أهمية دور المرأة في المجتمع، ومدى ضرورة دعم الحكومات ومؤسسات المجتمع الدولي والمدني لها في جميع الأصعدة بشكل عام، وبشكل خاص على دورها المهم الذي تضطلع به في ميادين العلوم والتكنولوجيا؛ حيث يعد العلم والمساواة بين الجنسين من العوامل الأساسية في تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة بحلول 2030.

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