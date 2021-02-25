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مرأة

لو مصاب بكورونا.. 5 خطوات يجب اتباعها للشفاء التام والحفاظ على أسرتك

الخميس 25/فبراير/2021 - 09:23 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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نهى هجرس
يعلم الجميع الأعراض التي تؤكد الإصابة بـ فيروس كورونا، ومع بداية ظهور الأعراض المتعارف عليها بفيروس كورونا يشعر المصاب بالقلق على نفسة وعلى اسرته، ولا يعلم كيفية التعامل الصحيح خلال فترة الإصابة وتقليل حجم العدوى مع باقي أفراد الأسرة والمحيطين.

وكشفًا لما قدمه موقع wikihow، إليكم اهم الخطوات الهامة الواجب اتباعها عند الإصابة بفيروس كورونا...

أولًا: العزل الكامل والانفصال عن باقي أفراد الأسرة ومنع الاختلاط معهم، ويتم ذلك بالجلوس في غرفة منفصلة جيدة التهوية، مع الاهتمام بالتعقيم المستمر والتنظيف الدائم بالكحول والكلور لكافة الأغراض الشخصية للمريض.

ثانيا: الذهاب لطبيب مختص لمتابعة الحالة خاصة مع الأعراض الشديدة مثل صعوبة التنفس والحمى الشديدة وهنا يجب التوجه لأقرب مستشفى مختص لتنفيذ العزل الطبي في المستشفى أو المنزل وفقًا لما يحدده الطبيب.

ثالثا: وفي حالة العزل المنزلي يجب متابعة الحالة مع طبيب مختص لمنع أي تطورات خطيرة وخلال ذلك الاهتمام بالتغذية السليمة الصحية التى تقوي المناعة الغنية بالفيتامينات والمعادن التى يحتاجها الجسم.

رابعًا: منع الاختلاط مع الآخرين وحتى عند الحصول على الدواء أو الطعام يكون بارتداء المصاب ومن يتعامل معه كمامة وقفازات يتم التخلص منها أول بأول مع الاهتمام بالتعقيم الكامل المستمر للمنزل وغرفة المصاب والتخلص من أغراض بلفها ورميها ثم التعقيم.

خامسًا: عند زوال الأعراض وتحسن الحالة لا يفضل فك العزل الصحي إلا بعد مراجعة التحاليل والتأكد من استقرار الحالة والتعافي الكامل حفاظًا على المصاب نفسه من أي انتكاسه والتقاط عدوى جديدة أو نقل عدوى إلى الآخرين.
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