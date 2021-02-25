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منوعات

اختبار جديد يحدد سلالة فيروس كورونا.. تفاصيل

الخميس 25/فبراير/2021 - 08:36 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
في ظل التطورات السريعة  لـ "كوفيد-19" يحاول العلماء مواكبة هذه التطورات، حيث يجرى تطوير اختبار سريع لفيروس كورونا يمكنه الكشف بسرعة عن المتغير الذي يحمله المريض للمساعدة في مكافحة الطفرات.

الطريقة الجديدة التي تتضمن تحديثًا طفيفًا لاختبارات PCR الحالية، تخضع لتجارب سريرية من قبل خبراء في شركة التكنولوجيا الحيوية Novozymes في الدنمارك، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

يمكن للبروتوكول المعدل فك شفرة ما إذا كان الشخص يعاني من السلالة التي نشأت لأول مرة أم لا، فقد يمكنه أيضًا اكتشاف الطفرات في جنوب إفريقيا والبرازيل، كما قال المطورون.

قالت "ستيفاني أوروم" عالمة الأبحاث في Novozymes:" لقد كتبنا بروتوكولًا جديدًا لفحص PCR الحالي الذي يتطلب مكونًا إضافيًا واحدًا ونختبر هذا الآن في إعداد سريري على مادة المريض".

وأضافت: "نحن نعمل بأسرع ما يمكن. إنه تحد، لكنه جيد. يتعلق الأمر بمساعدة الناس ووقف المتغيرات الجديدة من الانتشار".

كما قالت: "إن الشركة اتصل بها أستاذ بارز في علم الفيروسات وعلم المناعة في جامعة أكسفورد بشأن ابتكار التكنولوجيا الجديدة، ومن بين الأشخاص الآخرين الذين استفسروا عن إمكانية التعديل رئيس الطب الجينومي في Rigshospitalet، أحد أكبر المستشفيات في الدنمارك".

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