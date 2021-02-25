عميد آداب القاهرة: الحضور وجوبي لمدة يومين خلال الفصل الدراسى الثانى

كشف الدكتور شريف شاهين، عميد كلية الآداب جامعة القاهرة، عن حقيقة استكمال الفصل الدراسى الثانى بنظام التعليم الهجين.



وقال الدكتور شريف شاهين، في تصريح لـ"صدى البلد": "ستقوم كلية الآداب بجامعة القاهرة بتطبيق نظام التعليم الهجين خلال الفصل الدراسى الثانى"، مؤكدا أن الحضور وجوبي لمدة لا تتجاوز اليومين وباقي المحاضرات أونلاين على مدار ثلاثة أيام.

وكان المجلس الأعلى للجامعات، عقد اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد لطيف، أمين عام المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة حلوان بالقاهرة.









وأكد المجلس بدء الفصل الدراسي الثاني، واستكمال أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 27 فبراير، تنفيذًا لقرار لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء، على أن تستأنف الدراسة، وتستكمل أعمال الامتحانات طبقا للنظم واللوائح والجداول المُعلنة بالمعاهد والكليات بالجامعات.