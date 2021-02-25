جامعة جنوب الوادي تنظم قافلة الشهيد أسامة ثابت لأهالي الرحمانية بنجع حمادي

نظمت جامعة جنوب الوادى تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أحمد كمال نصاري، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة قافلة طبية بقرية الرحمانية بمركز نجع حمادي بمحافظة قنا، والتي حملت اسم الشهيد " أسامه ثابت عبدالستار ".

وقال الدكتور يوسف غرباوي، في بيان، الخميس، إن القافلة حملت اسم الشهيد أسامه ثابت عبدالستار، وذلك في إطار حرص الجامعة على تكريم شهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة فداء للوطن.

وأضاف رئيس الجامعة أن القافلة ضمت عدة تخصصات طبية في إطار اهتمام الجامعة ببناء الإنسان المصري صحيا تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للجامعات بأن تصبح حاضنة للمجتمعات المحيطة.

وأشار الدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن القافلة شارك فيها عدد من أعضاء هيئة التدريس من كليتي الطب والصيدلة وقدمت خدماتها العلاجية من كشف وصرف العلاج بالمجان تمامًا.



وذكر نصارى أن الحالات التي تمت مناظرتها 525 حالة؛ منها 100 حالة رمد و100 أطفال و70 باطنة و65 نساء و60 جلدية و50 ألف وأذن و40 صدرية و40 عظام.





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