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رى البحيرة: تبطين الترع تهدف لعدالة توزيع المياه.. شاهد

الخميس 25/فبراير/2021 - 12:19 م
رى البحيرة
رى البحيرة
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ريهام فيكتور
قال المهندس مجدي الشحات، وكيل وزارة الري والموارد المائية بالبحيرة، إن تبطين الترع يهدف لضمانة عدالة التوزيع للمياه فى الترع، لافتًا إلى أنه يوفير الصيانة والتطهير ورفع جودة نوعية المياة وبالتالى زيادة إنتاجية المحاصيل.

وأضاف المهندس مجدي الشحات، خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على فضائية الأولى المصرية، أن المحاصيل الصحية يمكن تصديرها للخارج نتيجة أن المياة المستخدمة فى الرى نقية جدًا.

وأشار وكيل وزارة الري والموارد المائية بالبحيرة، إلى أنه تم تأهيل ترعة جرار معنيا هندسة رى إيتاى وكذا تطهير مصرف معنيا هندسة صرف إيتاى البارود وصيانة وترميم كوبري قدم ك 2.700 مصرف كفر الحاجة ضمن عقد صيانة وترميم كباري إيتاي البارود.

وتابع وكيل وزارة الري والموارد المائية بالبحيرة، أنه تم تأهيل ترعة النخلة إشراف الإدارة العامة لمشروعات تطوير الرى بغرب الدلتا وتأهيل ترعة الزيانة بزمام هندسة رى دمنهور بالإدارة العامة لرى غرب البحيرة وإحلال وتجديد بدالة بسنتواى بهندسة أبوحمص الإدارة العامة لرى البحيرة وإحلال وتجديد بوابة نوار وبوابة فم منية عطية والمنشية الإبراهيمية بهندسة دمنهور الإدارة العامة لرى غرب البحيرة.

واكد وكيل وزارة الري والموارد المائية بالبحيرة، أن الدولة ملزمة بأى أعمال الإحلال والتجديد لأى منشأة على الترع الرئيسية والفرعية، وكل أعمال الصيانة والتأهيل لها والمزارع لن يتكفل بأى ماديات فى هذا التطوير.

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