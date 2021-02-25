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رياضة

عايزين من سموحة إيه.. فرج عامر يفتح النار على التحكيم

الخميس 25/فبراير/2021 - 12:30 م
فرج عامر
فرج عامر
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محمد السعيد
شن فرج عامر، رئيس نادي سموحة، هجوما عنيفا على لجنة الحكام باتحاد الكرة، بسبب إصرارها على تعيين أسماء معينة لإدارة مباريات الموج الأزرق في مسابقة الدوري.


وكتب فرج عامر، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "مش عارف بعض الحكام عايزين من سموحة إيه؟ ولماذا تصر لجنة الحكام علي فرض حكام بعينهم علينا بالرغم من وجود حكام كتير عمرهم ما حكموا لسموحة".


كان سموحة تعادل مع المصري بنتيجة 1 - 1، في الجولة الماضية من مسابقة الدوري الممتاز.


ويستعد سموحة حاليا لمواجهة الجونة المقبلة، ضمن منافسات الجولة الـ 14، من مسابقة الدوري.


ويحتل فريق سموحة المركز التاسع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، برصيد 18 نقطة.

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