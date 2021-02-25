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محافظات

في حملة مكبرة بمنوف.. ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمصنع بسطرمة

الخميس 25/فبراير/2021 - 01:17 م
صدى البلد
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مروة فاضل
 
شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحلات العامة وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم والدواجن للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين .

حيث شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف برئاسة الأستاذ وحيد صلاح و بالتنسيق مع الطب البيطري والرقابة التموينية حملة تفتيشية مكبرة بنطاق المركز ، أسفرت  عن ضبط مصنع للبسطرمة بقرية بهواش لحيازته لحوم ومصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي ، كما تم ضبط جزار بقرية دمليج لعرضه وبيعه لحوم غير صالحة للاستهلاك الأدمي والتحفظ على 200 كيلو لحوم منتهية الصلاحية وتم تحرير محاضر أمن دولة طوارئ حيال المخالفين .
   
ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على تطبيق القانون على الجميع دون استثناءات ، مشددا على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة باستمرار بذل المزيد من الجهد والمتابعة المستمرة لتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لردع المخالفين حفاظًا على حقوق المواطنين وتحقيقًا للصالح العام .
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