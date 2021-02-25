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أخبار العالم

اتهام ألماني بالتجسس على برلمان بلاده لحساب روسيا.. تفاصيل

الخميس 25/فبراير/2021 - 01:31 م
البرلمان الألماني
البرلمان الألماني
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قسم الخارجي
نقلت قناة "يورونيوز" عن النيابة الألمانية إعلانها، اليوم الخميس، أنه تم توجيه الاتهام رسميا في برلين إلى ألماني يشتبه بأنه نقل إلى روسيا بيانات ومخططات تتعلق بمجلس النواب الألماني (بوندستاج).

وقالت النيابة الألمانية في بيان إنه "بين نهاية يوليو وبداية سبتمبر 2017 قرر المشتبه به من تلقاء نفسه نقل معلومات تتعلق بممتلكات البوندستاج الألماني إلى الاستخبارات الروسية"، موضحة أن هذه الوثائق أرسلت بشكل ملفات بنسق المستند المنقول (بي دي أف) إلى موظف في السفارة الروسية في برلين، يشتبه بأنه عضو في الاستخبارات العسكرية الروسية.

وأضافت النيابة العامة أن المتهم الذي عرفته باسم ينس إف. "عمل في شركة تم تكليفها بمهمات مرات عدة من قبل مجلس النواب الألماني في الماضي". 

وتابعت أنه كان على هذا الموظف إجراء فحوصات للأجهزة المحمولة المستخدمة في مجلس النواب لذلك "تمكن من الوصول إلى ملفات بنسق المستند المنقول (بي دي اف) تحوي مخططات ممتلكات" المجلس. وأوضحت أن هذه الوثائق أرسلت إلى موظف في السفارة الروسية في برلين، يشتبه بأنه عضو في الاستخبارات العسكرية الروسية. وبعد هذا الاتهام قد يحاكم المتهم إذا أعطت المحكمة المختصة الضوء الأخضر لذلك.

وتربط علاقة معقدة برلين وموسكو خصوصا بسبب العديد من قضايا التجسس التي نسبت إلى روسيا بينها واحدة طالت المستشارة أنجيلا ميركل نفسها في 2015.

وساهم اغتيال جورجي من أصل شيشاني في قلب برلين في أغسطس 2019 في عملية نسبت إلى الاستخبارات الروسية وقضية المعارض أليكسي نافالني في زيادة توتر العلاقات الألمانية الروسية.
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