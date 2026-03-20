مركز المنتخبات الوطنية يستضيف معسكر المنتخب قبل السفر للسعودية

يستعد مركز المنتخبات الوطنية لاستضافة معسكر المنتخب المصري الأول خلال شهر مارس الجاري، ضمن المرحلة قبل الأخيرة من برنامج الإعداد لخوض نهائيات كأس العالم 2026.

ويأتي هذا المعسكر قبل السفر إلى المملكة العربية السعودية لمواجهة المنتخب السعودي وديًا يوم 27 مارس، في اختبار قوي يهدف إلى تجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا.

حسام حسن يقود مرحلة الحسم

يدخل المنتخب المصري بقيادة المدير الفني حسام حسن مرحلة مهمة في رحلة الاستعداد للمونديال، حيث يسعى الجهاز الفني للوصول إلى أفضل جاهزية ممكنة قبل انطلاق البطولة. وتزداد أهمية هذه المرحلة في ظل الطموحات الكبيرة التي تحيط بمشاركة الفراعنة، خاصة بعد التأهل للمرة الرابعة في تاريخهم.

وديات قوية لرفع الجاهزية

ضمن خطة الإعداد، يعمل الاتحاد المصري لكرة القدم على تنظيم مباريات ودية قوية، حيث تم الاتفاق على مواجهة المنتخب السعودي في جدة يوم 27 مارس، فيما تتواصل المفاوضات لتحديد مباراة ودية ثانية خلال نفس الفترة. وتهدف هذه المواجهات إلى الاحتكاك بمدارس كروية مختلفة قبل البطولة العالمية.

موعد انطلاق كأس العالم 2026

تنطلق بطولة كأس العالم 2026 خلال الفترة من 11 يونيو وحتى 19 يوليو، بمشاركة 48 منتخبًا لأول مرة، وتُقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

جدول مباريات منتخب مصر في المونديال

يبدأ المنتخب المصري مشواره في البطولة بمواجهة منتخب بلجيكا يوم 15 يونيو على ملعب لومن فيلد بمدينة سياتل، ثم يواجه نيوزيلندا يوم 22 يونيو في فانكوفر على ملعب بي سي بليس. ويختتم الفراعنة مباريات دور المجموعات بلقاء منتخب إيران يوم 27 يونيو، مجددًا على ملعب لومن فيلد.

طموحات كبيرة للفراعنة

يسعى المنتخب المصري لتقديم مستوى مميز في البطولة يعكس تطور الكرة المصرية، وتحقيق نتائج إيجابية تليق بتاريخ الفراعنة، خاصة في ظل الدعم الجماهيري الكبير والتطلعات للظهور بشكل مشرف في المحفل العالمي.